Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, за прошедшие сутки произошло почти сто боевых столкновений.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, всего враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Жестокие бои продолжаются, за минувшие сутки произошло 94 боевых столкновений.

Тем временем аналитики Института изучения войны отмечают, что морозная погода пока сдерживает обе стороны от активных действий на поле боя, однако в ближайшие недели все может измениться.

По мнению аналитиков, российские оккупанты могут готовиться к тому, чтобы начать новое наступление на поле боя – противник ожидает, когда земля в восточных и южных регионах окончательно замерзнет и попытается продвинуться вперед. Впрочем, эксперты предполагают, что вероятнее всего это наступление не будет иметь никакого оперативного успеха.

"Российские силы, вероятно, попытаются поддерживать или активизировать локальные наступательные операции на востоке Украины в попытке захватить и удержать инициативу вне зависимости от зимней погоды и условий местности, но не смогут осуществить оперативно значимые прорывы», — подытожили в Институте.

Ориентировочно называется период между 12 января и 2 февраля.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает в своем телеграмм-канале, что на Бахмутском направлении враг имел частичный успех в Богдановке, а также пн-сх Клещиевки, где оккупанты закрепились почти вплотную к селу.

На Авдеевском направлении продолжается битва за Степное и Первомайское.

На Купянском направлении, говорит Мирошников, тяжелые бои в Синьковке и вокруг поселка в направлении Петропавловки.

«Враг теряет достаточно много пехоты, а в районе Синьковки – еще и броню. Новомихайловский – оккупант имел успехи тактического характера в сторону Георгиевки, пытаясь обойти село с севера и юга, одновременно с давлением на Новомихайловку», - отметил Мирошников.

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