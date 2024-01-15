Два унікальні російські літаки були «приземлені» в дуже глибокій тиловій зоні, нові подробиці.

Новий інцидент із російськими літаками може увійти до світової історії воєн, як унікальний.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», коментуючи ситуацію з нібито збиттям літака РФ А-50 та підбиттям повітряного командного пункту Іл-22М11.

Нагадаємо, деякі російські паблики пишуть, що літаки А-50 та Іл-22 потрапили під friendly fire ППО. Крім того, кажуть, що на борту одного з літаків був автор телеграм-каналу "figthterbomber".

Деталі поки немає, але у Повітряних силах ЗС України вже натякнули, що у росіян справді великі втрати.

«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки що без деталей», - написав командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук.

Коментуючи інцидент над Азовським морем, Коваленко звернув увагу на важливий нюанс.

«… Навіть із непрацюючою системою "свій-чужий" ці літаки мали бути візуально на радарах операторів ППО як свої. До того ж, літак таких розмірів, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем супротивника», - впевнений Коваленко.

Цю ситуацію військовий аналітик розцінює як унікальну:

«Якщо це і був «friendly fire», то він увійде у світову історію воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні... То це дуже унікальний випадок у тій же світовій історії воєн і конфліктів. Два, настільки унікальні літаки були "приземлені" у настільки глибокій тиловій зоні...».

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