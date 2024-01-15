Два уникальных российских самолета были «приземлены» в очень глубокой тыловой зоне, новые подробности.

Новый инцидент с российскими самолетами может войти в мировую историю войн, как уникальный.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», комментируя ситуацию с якобы сбитием самолета РФ А-50 и подбитием воздушного командного пункта Ил-22М11.

Напомним, некоторые российские паблики пишут, что самолеты А-50 и Ил-22 попали под friendly fire ПВО. Кроме того, говорят, что на борту одного из самолетов был автор телеграм-канала figthterbomber.

Деталей пока нет, но в Воздушных силах ВС Украины уже намекнули, что у россяин действительно большие потери.

«Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей», - написал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Комментируя инцидент над Азовским морем, Коваленко обратил внимание на важный нюанс.

«… Даже с неработающей системой "свой-чужой" эти самолёты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО как свои. К тому же, самолёт таких размеров, его скорость и высоту полета, невозможно спутать, например, с ракетой или истребителем противника», - уверен Коваленко.

Данную ситуацию военный аналитик расценивает, как уникальную:

«Если это и был "friendly fire", то он войдёт в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет... То это очень уникальный случай во всё той же мировой истории войн и конфликтов. Два, настолько уникальных самолёта были "приземлены" в настолько глубокой тыловой зоне...».

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