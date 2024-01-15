Главнокомандующий Валерий Залужный сделал срочное заявление после произошедшего в Азовском море.

Валерий Залужный подтвердил уничтожение вражеского самолета и не только.

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", - сообщил Валерий Залужный в своем телеграмм-канале.

Валерий Залужный также поблагодарил Воздушные Силы.

«За отлично спланированную и проведенную операцию в Приазовье!», - подчеркнул Валерий Залужный.

В свою очередь Воздушные силы отчитываются: минус вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22!

"Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует, - подчеркнули защитники.

Отметим, самолет A-50 — это судно дальней радиолокационной слежки. Оно предназначено для наблюдения за целями в воздухе, на земле и в море, а также для наведения на них истребительной авиации.