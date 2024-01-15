Так, про вибухи у місті повідомляли деякі мешканці Запоріжжя, пише Politeka.net.

«Дуже гучно», - писали мешканці у соцмережах.

При цьому тривогу і місті не оголошували.

Згодом стало відомо, що причиною вибухів була робота ППО.

«Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 - робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику», - повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, ціль вдалося знищити.

Додамо, за минулу добу окупанти гатили по 19 містах та селах на лінії вогню Запорізької області.

«Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих», - йшлося у новому звіті.

Також були оприлюднені фото з наслідками нових атак – посеред зими люди залишились без своїх домівок.

Жити у будинках, які потрапили під удар, більше неможливо.