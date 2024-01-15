Так, о взрывах в городе сообщали некоторые жители Запорожья, пишет Politeka.net.

«Очень громко», – писали люди в соцсетях.

При этом тревогу в городе не объявляли.

Впоследствии стало известно, что причиной взрывов была работа ПВО.

«Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28 – работа подразделений Сил обороны Украины по враждебному разведывательному беспилотнику», – сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.

По его словам, цель удалось уничтожить.

Добавим, за минувшие сутки оккупанты били по 19 городам и селам на линии огня Запорожской области.

«Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших», - говорилось в новом отчете.

Также были обнародованы фото с последствиями новых атак – среди зимы люди остались без жилья.

Жить в домах, попавших под удар, больше невозможно.