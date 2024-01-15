Так, о взрывах в городе сообщали некоторые жители Запорожья, пишет Politeka.net.
«Очень громко», – писали люди в соцсетях.
При этом тревогу в городе не объявляли.
Впоследствии стало известно, что причиной взрывов была работа ПВО.
«Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28 – работа подразделений Сил обороны Украины по враждебному разведывательному беспилотнику», – сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.
По его словам, цель удалось уничтожить.
Добавим, за минувшие сутки оккупанты били по 19 городам и селам на линии огня Запорожской области.
«Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших», - говорилось в новом отчете.
Также были обнародованы фото с последствиями новых атак – среди зимы люди остались без жилья.
Жить в домах, попавших под удар, больше невозможно.