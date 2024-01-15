Как рассказали правоохранители, в результате новых российских атак в Херсонской области ранены пять человек.
Дронами и артиллерией атаковали оккупанты Станислав.
«Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи», - рассказали полицейские.
В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорая".
Также в полночь российские военные били по населенному пункту из артиллерии.
"Медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине", - сообщили в полиции.
Херсон оккупанты обстреливали круглосуточно - враг подло целился по жилым кварталам.
Как отметили правоохранители, в очередной раз повреждена контактная троллейбусная линия и газопровод.
Известно также, что враг бил по центру города.
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