Російська армія не полишає спроб знищити Донецьку область, вбиваючи і калічачи людей, знищуючи їхні домівки.

Окупанти нанесли новий авіаудар, пише Politeka.net.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, ворог цинічно завдав авіаудару по багатоквартирних будинках в смт Нью-Йорк Торецької териториальної громади.

Внаслідок атаки осколкові поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці.

«Також тілесні ушкодження дістали чоловіки 66 та 68 років. Одного з них уламки ворожого снаряду дістали у власній оселі, а другий намагався пересидіти обстріл у підвалі», - розповіли в прокуратурі.

Постраждалих доставили до лікарні.

«За наявною на теперішній час інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Остаточна кількість постраждалих з’ясовується. Також правоохоронці встановлюють тип озброєння, яке застосував ворог», - зазначали в прокуратурі.

У свою чергу голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд.

«Під руїнами перебувають люди», - повідомив Філашкін.

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