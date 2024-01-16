Российская армия не оставляет попыток уничтожить Донецкую область, убивая и калеча людей, уничтожая их дома.

Оккупанты нанесли новый авиаудар, пишет Politeka.net.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, враг цинично нанес авиаудара по многоквартирным домам в пгт Нью-Йорк Торецкой территориальной громады.

В результате атаки осколочные ранения получила 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице.

«Также телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. Одного из них с осколками вражеского снаряда достали в собственном доме, а второй пытался пересидеть обстрел в подвале», - рассказали в прокуратуре.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

«По имеющейся в настоящее время информации, под завалами еще могут находиться люди. Окончательное количество пострадавших выясняется. Также правоохранители устанавливают тип вооружения, которое применил враг», – отмечали в прокуратуре.

В свою очередь глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку — в доме обрушился подъезд.

«Под руинами находятся люди», – сообщил Филашкин.