Виталий Ким обнародовал новый отчет об атаках за прошедшие сутки.
По словам главы Николаевской ОВА, враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины.
К счастью, пострадавших нет.
Кроме того, вчера в результате вражеских артиллерийских обстрелов по с. Днепровское Куцурубской громады был поврежден жилой дом.
Под завалами оказались женщина и двое детей.
К счастью, их удалось деблокировать.
«Одна девочка госпитализирована, другим медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное», - сообщил Виталий Ким.
Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.
Ранее Виталий Ким сообщил, что в Николаеве разоблачена фрилансерша, которая придумывала антиукраинские фейки для пророссийских Телеграмм-каналов.
По заказу окупантов злоумышленница готовила фейковые сообщения, в которых восхваляла агрессивную политику кремля и дискредитировала командование Сил обороны Украины.
Тем временем стало известно, что поздно вечером и ночью враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину - райцентр и Марганец Днепропетровской области. Враг выпустил более десяти снарядов.
«Какой ущерб нанесли российские оккупанты городам еще уточняется. Но известно, что люди невредимы. Это главное», – подчеркнули в Днепропетровской ОГА.
Последние новости Украины:
Под руинами люди - оккупанты цинично ударили по жилым домам.
У врага новый циничный план – раскрыта его суть.
Также сообщалось, что россияне цинично сбросили взрывчатку прямо на спасателей.