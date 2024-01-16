Виталий Ким сообщил о последствиях новых ударов со стороны российских захватчиков.

Виталий Ким обнародовал новый отчет об атаках за прошедшие сутки.

По словам главы Николаевской ОВА, враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины.

К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вчера в результате вражеских артиллерийских обстрелов по с. Днепровское Куцурубской громады был поврежден жилой дом.

Под завалами оказались женщина и двое детей.

К счастью, их удалось деблокировать.

«Одна девочка госпитализирована, другим медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное», - сообщил Виталий Ким.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

Ранее Виталий Ким сообщил, что в Николаеве разоблачена фрилансерша, которая придумывала антиукраинские фейки для пророссийских Телеграмм-каналов.

По заказу окупантов злоумышленница готовила фейковые сообщения, в которых восхваляла агрессивную политику кремля и дискредитировала командование Сил обороны Украины.

Тем временем стало известно, что поздно вечером и ночью враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину - райцентр и Марганец Днепропетровской области. Враг выпустил более десяти снарядов.

«Какой ущерб нанесли российские оккупанты городам еще уточняется. Но известно, что люди невредимы. Это главное», – подчеркнули в Днепропетровской ОГА.

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Под руинами люди - оккупанты цинично ударили по жилым домам.

У врага новый циничный план – раскрыта его суть.

Также сообщалось, что россияне цинично сбросили взрывчатку прямо на спасателей.