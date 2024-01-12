Росіяни кидають на поле бою іноземців і трудових мігрантів, про ситуацію на полі бою розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами Олександра Тарнавського, за минулу добу ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 547 артобстрілів.

«Більшість трудових мігрантів та іноземців, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходить максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні», - повідомив Тарнавський.

За словами генерала, українські захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Також Олександр Тарнавський повідомив, що втрати противника минулої доби склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки.

Додамо, раніше стало відомо, що під Марʼїнкою українські військові взяли в полон найманця із Сомалі.

Сомалієць здався в полон разом з росіянами. При собі він мав паспорт Сомалі та майже не розумів ані російську, ані українську. Воювати він пішов, як і інші полонені, за гроші. На фронті опинився наприкінці грудня, а вже на початку січня потрапив у полон.

Додамо, за даними Генштаба ЗСУ, за минулу добу українські захисники знищили 11 артисистем, 16 ББМ та 840 окупантів.

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