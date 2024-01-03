З’явилися нові подробиці з поля боя, як окупанти змінили тактику.

Російські загарбники дещо зменшили кількість піхотних атак, пише Politeka.net.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

«Але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку», - повідомив бригадний генерал.

За його словами, загалом минулої доби противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів.

Раніше Тарнавський розповів, що ворог, зменшивши кількість боєзіткнень, окупанти активізували бойову роботу авіації

«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках», - підкреслював Тарнавський.

Також стало відомо, що поблизу Новобахмутівки ЗСУ покращили тактичне положення.

Крім того повідомлялось, що окупанти здійснили спробу закріпитися поблизу Авдіївки.

За підтримки мінометів загарбники хотіли закріпитися на на околицях селища Степового, розповів начальник служби зв'язків з громадкістю 47 ОМБР "Магура" Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Наші військовослужбовці їх виявили і відпрацювали по них і не дали цього зробити", - повідомив Лазуткін.

Тим часом на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

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