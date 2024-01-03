Появились новые подробности с поля боя, как оккупанты сменили тактику.

Российские захватчики несколько снизили количество пехотных атак, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" АлександрТарнавский.

«Но уже вторые сутки активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции из артиллерии. Наиболее активный враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении», – сообщил бригадный генерал.

По его словам, в общей сложности прошлые сутки противник нанес 25 авиаударов, провел 25 боевых столкновений и совершил 937 артобстрелов.

Ранее Тарнавский рассказал, что враг, уменьшив количество боестолкновений, оккупанты активизировали боевую работу авиации.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - подчеркивал Тарнавский.

Также стало известно, что вблизи Новобахмутовки ВСУ улучшили тактическое положение.

Кроме того сообщалось, что оккупанты предприняли попытку закрепиться вблизи Авдеевки.

При поддержке минометов захватчики хотели закрепиться на окраинах поселка Степного, рассказал начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Наши военнослужащие их обнаружили и отработали по ним и не дали этого сделать", - сообщил Лазуткин.

Тем временем на Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи Роботиного Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

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