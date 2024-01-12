Россияне бросают на поле боя иностранцев и трудовых мигрантов, о ситуации на поле боя рассказал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам Александра Тарнавского, за минувшие сутки враг провел 43 боевых столкновения и совершил 547 артобстрелов.

«Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами заманивают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительные», – сообщил Тарнавский.

По словам генерала, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Также Александр Тарнавский сообщил, что потери противника за прошедшие сутки составили 462 человека и 27 единиц военной техники.

Ранее стало известно, что под Марьинкой украинские военные взяли в плен наемника из Сомали.

Сомалиец сдался в плен вместе с россиянами. При себе он имел сомалийский паспорт и почти не понимал ни русский, ни украинский. Воевать он пошел, как и другие пленники, за деньги. На фронте оказался в конце декабря, а уже в начале января попал в плен.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 11 артисистем, 16 ББМ и 840 окупантов.

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