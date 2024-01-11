На фронті тривають важкі і дуже виснажливі бої, вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався не варто.

На цьому наголосив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський.

За його словами, ситуація на лінії фронта залишається складною, окупанти не полишають спроб проводити наступально-штурмові дії на певних напрямках по лінії бойового зіткнення.

«Тим більше, що через погодні умови погіршилася логістика з обох сторін», - зазначив Крижанівський в ефірі телеканалу «Еспресо», додавши, що Сили оборони стійко тримають позиції та відбивають ворожі атаки.

І це при цьому, що загарбники мають переваги у боєприпасах та артилерії. Крижанівський вважає, що росіяни можуть піти у наступ на ще одному напрямку.

«Судячи з ситуації, яка відбувається на фронті, можливо, відкриється якийсь новий напрямок, тому наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися», - попередив Крижанівський.

За його словами, очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію не варто.

«Зима ще триває», - наголосив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж".

Додамо, раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що резерви окупантів продовжують перемелюватись в Авдіївці.

«Авдіївка зараз працює як величезна м’ясорубка, де перемелюються їхні резерви. Вони від неї не відмовляються, бо це, судячи з усього, завдання з самої гори, прямо з Кремля. Якби вони раптом зараз відчепились від Авдіївки, їм було би кого перекинути на Куп’янськ», — зазначав Дикий.

Останні новини України:

Заробіток на крові - боєцб ЗСУ повідомив про велику проблему.

Дуже добрий сигнал - видомо про важливі зміни біля Авдіївки.

У ЗСУ назвали місто, за яке можуть початися бої вже найближчим часом.