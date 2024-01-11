На фронте продолжаются тяжелые и очень изнурительные бои, считать, что наступательный потенциал врага иссяк не стоит.

Об этом заявил командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский.

По его словам, ситуация на линии фронта остается сложной, оккупанты не оставляют попыток проводить наступательно-штурмовые действия на определенных направлениях по линии боевого столкновения.

«Тем более что из-за погодных условий ухудшилась логистика с обеих сторон», - отметил Крыжановский в эфире телеканала «Эспрессо», добавив, что Силы обороны стойко держат позиции и отбивают вражеские атаки.

И это при этом, что у захватчиков преимущества в боеприпасах и артиллерии. Крыжановский считает, что россияне могут пойти в наступление еще на одном направлении.

«Судя по происходящей на фронте ситуации, возможно, откроется какое-то новое направление, поэтому наступательно-штурмовые действия противника однозначно будут продолжаться», - предупредил Крыжановский.

По его словам, ожидать, что РФ прекратит наступательную кампанию не стоит.

«Зима еще продолжается», - подчеркнул командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж".

Добавим, ранее экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что резервы окупантов продолжают перемалываться в Авдеевке.

«Авдеевка сейчас работает как огромная мясорубка, где перемалываются их резервы. Они от нее не отказываются, потому что это, судя по всему, задача с самой горы, прямо из Кремля. Если бы они вдруг сейчас отстали от Авдеевки, им было бы кого перебросить на Купянск», — отмечал Дикий.

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