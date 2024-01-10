На Бахмутському напрямку українські військові відбивають жорстокі атаки супротивника, який мріє захопити ще один населений пункт.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо раніше заявляв, що Годин Яр - це наступна мета ворога.

«Найменше завдання – захопити місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області», – пояснював представник Сухопутних військ ЗСУ.

У свою чергу бійці ЗСУ наголошували, що до битви за Часів Яр вони готові. Зокрема, український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський Демон», зазначав, що вони готові до оборони Часового Яру, а чи готові росіяни вмирати й надалі пачками – «побачимо».

Про плани на найближчі місяці говорив і доброволець 24 ОШБр "Айдар» Бунятов Станіслав.

За його словами, є інформація про плани окупантів захопити Богданівку, Часів Яр та вийти до кордонів міста Костянтинівка у найближчі 3 місяці.

«Резерви у них є, я писав про це раніше, але їхні «плани», як і «занепокоєння» заходу про війну в Україні – безпонтові. Вугледар вони й досі «беруть». Ми готові», - наголошував захисник.

У свою чергу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що на сьогоднішній день ситуація у напрямку міста Часів Яр важка, але стабільна.

При цьому Жданов підкреслював, що місцевість, по якій намагається наступати противник, добре прострілюється.

«Місцевість між Хромово і Богданівкою - низина, саме Хромово знаходиться на початку гряди висот і Богданівка знаходяться трохи північніше гряди висот. І ми на цих висотах. І фактично ця долина – вона прострілюється. Плюс Часів Яр зміцнювався, коли ми ще вели оборонну операцію в Бахмуті. Тому на сьогоднішній день шансів у рашистських військ просунутися, дійти до Часового Яру – мінімальні», - підкреслив Олег Жданов у своєму новому відеоогляді.

При цьому військовий експерт наголосив, що навіть ці мінімальні шанси ворога «не можна скидати з рахунків».

«Раптом вони зараз усі війська з Авдіївського, Куп'янського напрямків стягнуть на Бахмутський і розпочнуть масштабну наступальну операцію», - зазначив Жданов.

При цьому атаки окупанти продовжуватимуть.

«Говорити про те, що вони за місяць-півтора сформують ударне угруповання і почнуть наступати - підстав для таких тверджень на сьогодні немає. А те, що вони продовжуватимуть атакувати наявними силами – так. Ми це спостерігаємо з жовтня, вони перейшли у наступ на більшій частині лінії фронту. І він продовжується досі», - повідомив Олег Жданов.

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