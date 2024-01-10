Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо раніше заявляв, що Годин Яр - це наступна мета ворога.
«Найменше завдання – захопити місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області», – пояснював представник Сухопутних військ ЗСУ.
У свою чергу бійці ЗСУ наголошували, що до битви за Часів Яр вони готові. Зокрема, український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський Демон», зазначав, що вони готові до оборони Часового Яру, а чи готові росіяни вмирати й надалі пачками – «побачимо».
Про плани на найближчі місяці говорив і доброволець 24 ОШБр "Айдар» Бунятов Станіслав.
За його словами, є інформація про плани окупантів захопити Богданівку, Часів Яр та вийти до кордонів міста Костянтинівка у найближчі 3 місяці.
«Резерви у них є, я писав про це раніше, але їхні «плани», як і «занепокоєння» заходу про війну в Україні – безпонтові. Вугледар вони й досі «беруть». Ми готові», - наголошував захисник.
У свою чергу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що на сьогоднішній день ситуація у напрямку міста Часів Яр важка, але стабільна.
При цьому Жданов підкреслював, що місцевість, по якій намагається наступати противник, добре прострілюється.
«Місцевість між Хромово і Богданівкою - низина, саме Хромово знаходиться на початку гряди висот і Богданівка знаходяться трохи північніше гряди висот. І ми на цих висотах. І фактично ця долина – вона прострілюється. Плюс Часів Яр зміцнювався, коли ми ще вели оборонну операцію в Бахмуті. Тому на сьогоднішній день шансів у рашистських військ просунутися, дійти до Часового Яру – мінімальні», - підкреслив Олег Жданов у своєму новому відеоогляді.
При цьому військовий експерт наголосив, що навіть ці мінімальні шанси ворога «не можна скидати з рахунків».
«Раптом вони зараз усі війська з Авдіївського, Куп'янського напрямків стягнуть на Бахмутський і розпочнуть масштабну наступальну операцію», - зазначив Жданов.
При цьому атаки окупанти продовжуватимуть.
«Говорити про те, що вони за місяць-півтора сформують ударне угруповання і почнуть наступати - підстав для таких тверджень на сьогодні немає. А те, що вони продовжуватимуть атакувати наявними силами – так. Ми це спостерігаємо з жовтня, вони перейшли у наступ на більшій частині лінії фронту. І він продовжується досі», - повідомив Олег Жданов.
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