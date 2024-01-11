У грудні 2023 року середня заробітна плата в Україні зросла на 3%, досягнувши рівня 19 000 гривень. Найбільший приріст спостерігався у Київській області, де вона збільшилась на 850 гривень, до 20 850 гривень. Про це повідомили на порталі Work.ua.

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Серед цивільних професій (за винятком керівників та ІТ-сфери) найвищі зарплати в грудні отримували медіабаєри, в середньому 55 000 гривень, а також ендодонтисти (спеціалісти в стоматології) – в середньому 50 000 гривень.

За даними аналітиків, найбільш "платоспроможними" професіями у грудні виявилися водій-міжнародник, з середньою зарплатою 45 000 гривень, та рихтувальник – 40 000 гривень.

Також високі зарплати мали: бізнес-аналітик – 38 000 гривень; рієлтор – 37 500 гривень; автослюсар – 35 000 гривень; арматурник – 33 500 гривень; автоелектрик, координатор зі збуту, регіональний менеджер – 32 500 гривень.

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Представникам різних професій платили в середньому 30 000 гривень, включаючи: зубного техніка; категорійного менеджера; менеджера з розвитку; менеджера з зовнішньоекономічної діяльності; менеджера проектів; прес-секретаря; проектувальника кондиціювання; спеціаліста з каменеобробки.

Відзначається, що фахівці, які потрібні війську, очолюють рейтинг професій із високими зарплатами (крім керівників та ІТ): стрілець, мінометник, командир відділення, пілот дрона отримують понад 70 000 гривень, а зв'язківці – 60 000 гривень.

За регіонами найбільше зростання зарплат відзначилося на Київщині (+850 гривень, до 20 850 гривень), Львівщині (+500 гривень, до 19 000 гривень) та Дніпропетровщині (+255 гривень, до 18 000 гривень). У Одеській та Харківській областях зарплати залишились стабільними – 18 000 гривень та 17 500 гривень відповідно.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

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