У 2022-2023 роках індексація пенсій перекрила та перевищила рівень зростання інфляції та зарплат.

У Мінсоцполітики назвали приблизний розмір пенсій у 2024 році. Так, у 2024 році передбачено проіндексувати пенсії. Про індексацію пенсій повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак під час єдиного телемарафону.

За її словами, у 2024 році передбачено проіндексувати пенсії на 13% Точний розмір індексації пенсій буде визначено на основі показників макроекономіки, які стануть відомі середині лютого. Це рішення призначено для захисту пенсіонерів від негативного впливу інфляції.

Заступниця міністра також додала, що у 2022 -2023 роках індексація пенсій перекрила і перевищила рівень зростання інфляції і зарплат.

Раніше було повідомлено, що реформа солідарної пенсійної системи має на меті підвищення розміру пенсій до 30% середнього заробітку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що традиційна індексація пенсій відбудеться 1 березня, але цього року впроваджується більш справедливий підхід через реформу солідарної пенсії. Мета реформи – зробити систему зрозумілою та прозорою, забезпечивши, щоб солідарна пенсія становила 30% від середнього заробітку. Шмигаль пояснив, що введення системи балів спрямоване на усунення диспропорцій у розмірах пенсій, які отримують особи, вийшовши на пенсію у різні роки.

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