Чоловіку, якого підозрюють у страшних злочинах, всього 21 рік. Решту життя він може провести за гратами.

Подробиці жахливих злочинів розповіли в Харківській обласній прокуратурі, пише Politeka.net.

За даними слідства, у липні 2022-го року обвинувачений, перебуваючи у квартирі по вул. Валентинівській у м. Харкові в компанії своїх шкільних знайомих, напав з ножем на одного з товаришів.

У момент нападу потерпілий сидів за столом на кухні. «Друг» вдарив його ножем у шию.

«На щастя, чоловік вижив, а зловмисника встигли зупинити гості», - розповіли в прокуратурі.

Але страшна подія не тільки не зупинила негідника, а лиш розпалила в ньому жагу до крові.

«Вже через два дні обвинувачений вбив у квартирі по вул. Метробудівників у м. Харкові свою 10-річну сестру, яка мала проблеми із здоровʼям з дитинства, мати та 71-річного дідуся. Він наніс всім трьом множинні удари ножем. Вбивав родину зловмисник по черзі: спочатку сестру, потім дідуся», - повідомили в прокуратурі моторошні подробиці.

Останньою жертвою вбивці стала рідна матір.

Після скоєного чоловік намагався швидко втекти з квартири.

«Перед вчиненням злочинів він чув, як його мати викликала таксі. Він вийшов на вулицю, коли водій приїхав на місце призначення», - кажуть в прокуратурі.

Погрожуючи ножем, він відібрав автівку у водія і поїхав містом.

Це призвело до нової трагедії.

«Під час керування зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу», - розповіли в прокуратурі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. 21-річному харків’янину загрожує довічне ув’язнення – справу нарешті передано до суду.

Останні новини України:

Лютий і березень будуть дуже складними - до чого готується ворог.

Росіяни змінили тактику і поставили нову мету.

Також повідомлялось, що Ольга Сумська, Ротару та інші оплакують відомого артиста.