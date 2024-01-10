Акторка і телеведуча Ольга Сумська опублікувала у своєму Інстаграм фото Народного артиста України Віталія Білоножка, відреагувавши на його раптовий відхід з життя:
«R.I.P. Прощавай, наш легендарний Віталій Білоножко!».
Софія Ротару, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зникла з медіапростору, не дає концертів і інтерв'ю, також прокоментувала трагічну новину:
«Віталій Білоножко. Світла пам’ять…».
Віталій Білоножко помер на 71-му році життя.
Про причини смерті, а також деталі щодо похорону не повідомляють.
«Царство небесне. Такій гарний чоловік був...»,
«Людина з великим серцем, з великої літери.. Велика втрата для всієї України.. Щирі співчуття рідним і близьким»,
«Вічна памʼять, вони з дружиною дуже гарно співали»,
«Як жаль! Чудовий співак був»,
«Світла пам'ять. Царство небесне. Співчуття дружині, рідним, близьким, слухачам... ви житимете у піснях, у наших спогадах», - відреагували українці на трагічну новину.
Нагадаємо, про смерть Народного артиста Віталія Білоножка стало відомо 9 січня.
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