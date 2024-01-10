Ольга Сумська, Софія Ротару та інші українці приголомшені трагічною звісткою – не стало відомого артиста, якого знали і любили.

Акторка і телеведуча Ольга Сумська опублікувала у своєму Інстаграм фото Народного артиста України Віталія Білоножка, відреагувавши на його раптовий відхід з життя:

«R.I.P. Прощавай, наш легендарний Віталій Білоножко!».

Софія Ротару, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зникла з медіапростору, не дає концертів і інтерв'ю, також прокоментувала трагічну новину:

«Віталій Білоножко. Світла пам’ять…».

Віталій Білоножко помер на 71-му році життя.

Про причини смерті, а також деталі щодо похорону не повідомляють.

«Царство небесне. Такій гарний чоловік був...»,

«Людина з великим серцем, з великої літери.. Велика втрата для всієї України.. Щирі співчуття рідним і близьким»,

«Вічна памʼять, вони з дружиною дуже гарно співали»,

«Як жаль! Чудовий співак був»,

«Світла пам'ять. Царство небесне. Співчуття дружині, рідним, близьким, слухачам... ви житимете у піснях, у наших спогадах», - відреагували українці на трагічну новину.

Нагадаємо, про смерть Народного артиста Віталія Білоножка стало відомо 9 січня.

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Ольга Сумська повідомила про велику втрату.

Крім того, повідомлялося про загибель видатної акторки - стала жертвою ракетного удару.

Також про трагедію з відомим актором повідомив Святослав Вакарчук.