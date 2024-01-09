Ольга Сумська розмістила на своїй сторінці в Інстаграм інформацію про загиблого пілота, якому було всього 23 роки, пише Politeka.net.

«Боже… 23-річний український льотчик Владислав Залістовський загинув у повітряному бою проти російських окупантів», - розповіла Ольга Сумська.

Залістовський захищав Україну під позивним "Блакитний шолом".

Воїн був родом із Малина Житомирської області і закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

«Дякуємо Тобі, Героє! За все. Царство Небесне… Біль», - написала Ольга Сумська.

Відомо, що Владислав під час російського вторгення в Україну служив пілотом МіГ-29 у 114-ій бригаді тактичної авіації. Мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів.

Загинув під час виконання бойового завдання 5 січня.

Про Залістовського згадують, як про надйного побратима і чудову людину.

«…Він був одним з тих, з ким я б виконав будь-яке завдання з впевненістю що він мене не залишить у важкій ситуації, що було і по військовій справі та і по життю в цілому!...», - написав пілот Тондюр Філіп (Air Fighter).

Останні новини України:

Ольга Сумська, Горбунов та інші відреагували на зізнання Могилевської про дітей.

Крім того, Politeka.net писала про страшні вибухи поруч із домом Ольги Сумської.

Також повідомлялось, що Ольга Сумська показала, що приготувати на сніданок.