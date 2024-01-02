Українська співачка Наталія Могилевська сколихнула своїх зіркових колег, друзів та звичайних українців своїм зізнанням про те, що сталося у її життя.

Відома українська співачка Наталія Могилевська нарешті стала мамою, пише Politeka.net. Артистка вдочерила двох дівчаток двох та десяти років.

Наталія Могилевська також розповіла, що раніше родиною для неї були шанувальники.

"Після смерті батьків у мене не було родини. Це дивна історія, щоб у 40 років у жінки ще не було дітей, ще не було чоловіка, але вже не було батьків. І єдиною моєю родиною був глядач", -розповіла Могилевська.

Тепер у артистки є коханий чоловік і двоє діток, але їх обличчя Наталія Могилевська приховує.

Юрій Горбунов, Ольга Сумська та інші українці емоційно відреагували на такі зміни в житті співачки.

«Наталю, це потрясаюче і дуже зворушливо! Уклін вам!», - написала Ольга Сумська, звертаючись до Могилевської.

«Обіймаю тебе серцем», - звернулася до Могилевської телеведуча Лілія Ребрик, яка зараз чекає на народження третьої дитини.

Одна з підписниць Могилевської розповіла, що її теж вдочерили.

«Мене вдочерили, коли мені було 4. Роки в дитдомі повністю стерті з моєї пам'яті і дізналась я про те, що я не біологічна донька своїм батькам, коли оточуючі "добрі" люди вважали за необхідне повідомити моєму чоловіку про це. З мамою я досі про це не говорила,. Знаю, що їй буде важко. Та й чи потрібно? Вона моя найрідніша матуся, яку я безмежно люблю і якій вдячна за все...Наталія врятувала цих дівчаток. Їм дарований шанс відчути любов і сімейне тепло після всього через що їм довелось пройти. Захоплююсь Вами».

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Наталія Могилевська поділилася рецептом сніданку, який багатьом сподобається.

Також повідомлялось, що на Наталію Могилевську напали у власній квартирі.

Раніше Politeka.net писала, що Могилевська опинилася поруч із жахливим вибухом.