На своїй сторінці в Instagram Наталія Могилевська розповіла, що під час масованої ракетної атаки вранці 29 грудня вона стала свідком великого вибуху, в результаті якого уламки збитої ракети впали поруч.

"Сьогодні в мене на очах вибухнуло щось велике. Уламки впали на мій берег. Я дуже злякалась. Щоб так близько від початку війни, я не пам’ятаю. Страшна атака сьогодні. Я не знаю, як нам усе це пережити і залишитися людьми. Така страшна агресія піднімається", – пише Наталія Могилевська.

Могилевська наголосила, що не викладає фото вибуху, бо треба дотримуватися закону.

"У мене повний будинок людей. Любих та рідних. Мені дуже за нас усіх страшно. Я якраз молилася вранці. Це було дуже контрастно. Любов і подяку Богу розірвав страшний вибух нашої дійсності", – додала Наталія Могилевська.

Українці в коментарях під постом Наталії Могилевської також діляться своїми емоціями підля пережитого жаху:

"Немає вже сил, морально тяжко як ніколи, болить серце за всіх безневинних людей";

"Сьогодні справді було дуже гучно і страшно, особливо страшно читати новини...аж серце розривається за всіх українців 💔😢";

"Ой Наташа..це так ...за що нам таке...чому ніхто не припинить це зло...як так, 21 вік, а нас вбивають...не витримує організм..стреси постійні..наші люди, скільки горя😢".

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