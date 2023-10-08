Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська поділилася спогадами про легендарну Ніну Матвієнко.

На своїй сторінці в Instagram Наталія Могилевська опублікувала емоційний пост, присвячений знаменитій українській співачці Ніні Матвієнко, яка пішла з життя 8 жовтня у віці 75 років.

На трагічну звістку, яку повідомила донька артистки Тоня Матвієнко, відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких і Наталія Могилевська.

"Ніна Митрофанівна для нашої родини, дуже близька людина, вона завжди згадувала мого діда з невиразним теплом і любовʼю, він навчав її в університеті ім. Т. Шевченка української мови у радянські часи", — розповіла Наталія Могилевська.

Могилевська показала останні спільні фото з Ніною Матвієнко та зізналася, що в момент тієї зустрічі уже розуміла, що зі здоров'ям у легендарної артистки серйозні проблеми.

"Це наші останні фото. Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась.

Я хочу подякувати Вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні. Легенда української сцени!", — наголосила Могилевська.

Українці в коментарях під постом Наталії Могилевської також вшановують пам'ять Ніни Матвієнко:

"Вона уособлення справжньої української жінки! Була дуже мудра і талановита! Царство небесне і вічна пам‘ять!";

"Її не можна не любити. Співачка на віки і для всіх поколінь. Вічна пам'ять для світлої людини";

"Царство небесне та вічний спокій нашій легендарній співачці... Щирі співчуття рідним та близьким...😢".

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