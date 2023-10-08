Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская поделилась воспоминаниями о легендарной Нине Матвиенко.

На своей странице в Instagram Наталья Могилевская опубликовала эмоциональный пост, посвященный знаменитой украинской певице Нине Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября в возрасте 75 лет.

На трагическое известие, которое сообщила дочь артистки Тоня Матвиенко, отреагировало многие украинские знаменитости, среди которых и Наталья Могилевская.

"Нина Митрофановна для нашей семьи, очень близкий человек, он всегда вспоминал моего деда с невнятным теплом и любовью, он учил его в университете им. Т. Шевченко украинскому языку в советские времена", — рассказала Наталья Могилевская.

Могилевская показала последние совместные фото с Ниной Матвиенко и призналась, что в момент той встречи уже понимала, что со здоровьем у легендарной артистки серьезные проблемы.

"Это наши последние фото. Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась.

Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Легенда украинской сцены!", - подчеркнула Могилевская.

Украинцы в комментариях под постом Натальи Могилевской также чтят память Нины Матвиенко:

"Она олицетворение настоящей украинской женщины! Была очень мудра и талантлива! Царство небесное и вечная память!";

"Ее нельзя не любить. Певица на века и для всех поколений. Вечная память для светлого человека";

"Царство небесное и вечный покой нашей легендарной певице... Искренние соболезнования родным и близким...😢".

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