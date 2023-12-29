На своей странице в Instagram Наталья Могилевская рассказала, что во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря она стала свидетелем большого взрыва, в результате которого обломки сбитой ракеты упали рядом.

"Сегодня у меня на глазах взорвалось что-то большое. Обломки упали на мой берег. Я очень испугалась. Чтобы так близко с начала войны, я не помню. Страшная атака сегодня. Я не знаю, как нам это пережить и остаться людьми. Такая страшная агрессия поднимается", – пишет Наталья Могилевская.

Могилевская подчеркнула, что не выкладывает фото взрыва, потому что нужно соблюдать закон.

"У меня полный дом людей. Любимых и родных. Мне очень за нас всех страшно. Я молилась утром. Это было очень контрастно. Любовь и благодарность Богу разорвал страшный взрыв нашей действительности", – добавила Наталья Могилевская.

Украинцы в комментариях под постом Натальи Могилевской также делятся своими эмоциями для пережитого ужаса:

"Нет уже сил, морально тяжело как никогда, болит сердце за всех невинных людей";

"Сегодня действительно было очень громко и страшно, особенно страшно читать новости... сердце разрывается за всех украинцев 💔😢";

"Ой Наташа..это так ...за что нам такое...почему никто не прекратит это зло...как так, 21 век, а нас убивают...не выдерживает организм..стрессы постоянные..наши люди, сколько горя😢".

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