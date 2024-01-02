Украинская певица Наталья Могилевская всколыхнула своих звездных коллег, друзей и обычных украинцев своим признанием того, что произошло в ее жизни.

Известная украинская певица Наталья Могилевская наконец-то стала мамой, пишет Politeka.net. Артистка удочерила двух девочек двух и десяти лет.

Наталья Могилевская также рассказала, что раньше для нее семьей были поклонники.

"После смерти родителей у меня не было семьи. Это удивительная история, чтобы в 40 лет у женщины еще не было детей, еще не было мужа, но уже не было родителей. И единственной моей семьей был зритель», - рассказала Могилевская.

Теперь у артистки есть любимый мужчина и двое детей, но их лица Наталья Могилевская скрывает.

Юрий Горбунов, Ольга Сумская и другие украинцы эмоционально отреагировали на такие изменения в жизни певицы.

«Наталья, это потрясающе и очень трогательно! Поклон вам!», - написала Ольга Сумская, обращаясь к Могилевской.

«Обнимаю тебя сердцем», - обратилась к Могилевской телеведущая Лилия Ребрик, которая сейчас ждет рождения третьего ребенка.

Одна из подписниц Могилевской рассказала, что ее тоже удочерили.

«Меня удочерили, когда мне было 4. Года в детдоме полностью стерты с моей памяти и узнала я о том, что я не биологическая дочь своим родителям, когда окружающие "добрые" люди сочли необходимым сообщить моему мужу об этом. С мамой я до сих пор об этом не говорила. Знаю, что ей будет тяжело. Да и нужно ли? Она моя самая родная мамочка, которую я безгранично люблю и которой благодарна за все... Наталья спасла этих девочек. Им дарован шанс почувствовать любовь и семейное тепло после всего, через что им пришлось пройти. Восхищаюсь Вами».

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Наталья Могилевская поделилась любимым рецептом завтрака.

Также сообщалось, что на Наталью Могилевскую напали в собственной квартире.

Раньше Politeka.net писала, что Могилевская оказалась рядом с ужасным взрывом.