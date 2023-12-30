За словами співачки, ситуацію врятувала та обставина, що вона розмовляла з мамою телефоном.

Наталя Могилевська, яка раніше поділилася особистими переживаннями щодо відсутності дітей, згадала, як пережила серйозний напад грабіжників. У той час, коли артистка здобула значну премію за перемогу у музичному фестивалі "Слов'янський базар", інформація про цей випадок поширилася в пресі, привертаючи небажану увагу.

Грабіжники, дізнавшись про нагороду, увірвалися до квартири Могилевської, побили її, закрили на балконі та спробували вчинити пограбування.

За словами співачки, ситуацію врятувала та обставина, що вона розмовляла з мамою телефоном у момент нападу. Грабіжники почули розмову і помилково подумали, що у квартирі не лише Могилевська, що змусило їх швидко відступити.

"Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою телефоном у цей момент. Я була у квартирі. Відчинила двері, дістала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилась за секунду на балконі. – поділилася Могилевська. Вона розповіла, далі грабіжники подумали, що вона не одна і тому швидко зникла.

Зірка зауважила, що премію їй не дали одразу, на той момент там 6 тисяч доларів була премія. І її зірці не віддавали близько 5-10 років.

"Вона мені вже не потрібна була, коли мені її віддали" - додала Могилевська, але зауважила, що після повідомлень про нагороду і сталося нещастя.

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель шоу" дала бомбезный рецепт вкусной курочки.

Моментальный эффект – как Оля Полякова омолаживает лицо.

Без лишнего сахара – Ольга Сумская подсказала, что добавить в выпечку.