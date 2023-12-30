Наталя Могилевська, яка раніше поділилася особистими переживаннями щодо відсутності дітей, згадала, як пережила серйозний напад грабіжників. У той час, коли артистка здобула значну премію за перемогу у музичному фестивалі "Слов'янський базар", інформація про цей випадок поширилася в пресі, привертаючи небажану увагу.

Наталія Могилевська

Грабіжники, дізнавшись про нагороду, увірвалися до квартири Могилевської, побили її, закрили на балконі та спробували вчинити пограбування.

За словами співачки, ситуацію врятувала та обставина, що вона розмовляла з мамою телефоном у момент нападу. Грабіжники почули розмову і помилково подумали, що у квартирі не лише Могилевська, що змусило їх швидко відступити.

"Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою телефоном у цей момент. Я була у квартирі. Відчинила двері, дістала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилась за секунду на балконі. – поділилася Могилевська. Вона розповіла, далі грабіжники подумали, що вона не одна і тому швидко зникла.

Зірка зауважила, що премію їй не дали одразу, на той момент там 6 тисяч доларів була премія. І її зірці не віддавали близько 5-10 років.

"Вона мені вже не потрібна була, коли мені її віддали" - додала Могилевська, але зауважила, що після повідомлень про нагороду і сталося нещастя.

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