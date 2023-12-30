По словам певицы, ситуацию спасло то обстоятельство, что она разговаривала с мамой по телефону.

Наталья Могилевская, которая ранее поделилась личными переживаниями относительно отсутствия детей, вспомнила, как пережила серьезное нападение грабителей. В то время, когда артистка получила значительную премию за победу в музыкальном фестивале "Славянский базар", информация об этом случае распространилась в прессе, привлекая нежелательное внимание.

Грабители, осведомившись о награде, ворвались в квартиру Могилевской, избили ее, закрыли на балконе и попытались совершить грабеж.

По словам певицы, ситуацию спасло то обстоятельство, что она разговаривала с мамой по телефону в момент нападения. Грабители услышали разговор и по ошибке подумали, что в квартире не только Могилевская, что заставило их быстро отступить.

"Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я была в квартире. Открыла дверь, получила удар в лицо. Он меня потянул, и я оказалась за секунду на балконе" - поделилась Могилевская. Она рассказала, далее грабители подумали, что она не одна и поэтому быстро скрылись.

Звезда подметила, что премию ей не дали сразу, на тот момент там 6 тысяч долларов была премия. И ее звезде не отдавали около 5-10 лет.

"Она мне уже не нужна была, когда мне ее отдали" - добавила Могилевская, но подметила, что после сообщений о награде и случилось несчастье.

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