Про приголомшливі зміни у своєму житті Наталка Могилевська повідомила зі своєї сторінки в Інстаграм, пише Politeka.net.

Наталка Могилевська зізналася, що збулася найбільша мрія її життя.

«… Так вже склалося, що, напевне, прийшов час повідомити вам цю новину. І з радістю хочу в цю новорічну ніч сказати, що я стала мамою… Бажаю всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти своїх улюблених, свою родину», - повідомила Могилевська, публікуючи фото, на якому її щасливою можна побачити з двома дівчатами.

Наталка Могилевська стала мамою.

Могилевська підкреслила, що обличчя дітей не показіє і жодного інтерв’ю давати не планує.

Відомо, що сестрам, для яких Наталка Могилевська стала мамою, 2 та 10 років.

Облич Наталія Могилевська не показує, бо навіть в школі не знають, чиї це діти та, що вони всиновлені.

Підписники Наталки Могилевської, а також її друзі із захопленням і вітаннями сприйняли цю щасливу новину.

«Вітаю!!! Бажаю щасливого сімейного життя!! Це великий крок мужньої жінки. Багато хто оціне це і буде з повагою ставитись за це….»,

«Вітаю вас. Ви будете прекрасна мама! Дуже радію за вас! Діти - це найкраще!»,

«Нічого світлішого бути не може.Це означає добро перемагає зло,миру бути . Наталія,ви дуже справжня,мужня,мудра і дай боже вам всього найкращого»,

«Це дуже героїчний вчинок! Я дуже рада за Вас! Хай щастить вашій родині! Хай Бог береже кожну минуту!», - пишуть користувачі Інстаграм, вітаючи Наталку могилевську з тим, що вона нарешті стала мамою.

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