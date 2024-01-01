О потрясающих изменениях в своей жизни Наталья Могилевская сообщила со своей страницы в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Наталья Могилевская призналась, что сбылась самая большая мечта ее жизни.

«… Так уж сложилось, что, наверное, пришло время сообщить вам эту новость. И с радостью хочу в эту новогоднюю ночь сказать, что я стала мамой… Желаю всем детям Украины, кто остался без родителей, найти своих любимых, свою семью», - сообщила Могилевская, публикуя фото, на котором ее счастливой можно увидеть с двумя девочками.

Наталья Могилевская стала мамой.

Могилевская подчеркнула, что лицо детей не покажет и никакого интервью давать не планирует.

Известно, что сестрам, для которых Наталья Могилевская стала мамой, 2 и 10 лет.

Лица Наталья Могилевская не показывает, потому что даже в школе не знают, чьи это дети и что они усыновлены.

Подписчики Наталки Могилевской, а также ее друзья с восторгом и поздравлениями восприняли эту счастливую новость.

"Поздравляю! Желаю счастливой семейной жизни! Это большой шаг мужественной женщины. Многие оценят это и будут с уважением относиться за это….»,

"Поздравляю вас. Вы будете прекрасна мама! Очень радуюсь за вас! Дети – это лучше всего!»,

«Ничего светлее быть не может. Это значит добро побеждает зло, миру быть. Наталья, вы очень настоящая, мужественная, мудрая и дай Бог вам всего лучшего»,

«Это очень героический поступок! Я очень рада за Вас! Удачи вашей семье! Пусть Бог бережет каждую минуту!», - пишут пользователи Инстаграм, поздравляя Наталью Могилевскую с тем, что она наконец-то стала мамой.

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