Ольга Сумская разместила на своей странице в Инстаграм информацию о погибшем пилоте, которому было всего 23 года, пишет Politeka.net.

«Боже… 23-летний украинский летчик Владислав Залистовский погиб в воздушном бою против российских оккупантов», - рассказала Ольга Сумская.

Залистовский защищал Украину под позывным "Голубой шлем".

Воин был родом из Малина Житомирской области и окончил лётный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

«Спасибо Тебе, Герой! Всего. Царство Небесное... Боль», - написала Ольга Сумская.

Известно, что Владислав во время российского вторжения в Украину служил пилотом МиГ-29 в 114-й бригаде тактической авиации. Имел на своем счету десятки боевых вылетов.

Погиб во время выполнения боевого задания 5 января.

О Залистовском вспоминают, как о надежном побратиме и замечательном человеке.

«…Он был одним из тех, с кем я бы выполнил любую задачу с уверенностью, что он меня не оставит в тяжелой ситуации, что было и по военному делу, да и по жизни в целом!...», - написал пилот. Филипп(Air Fighter).

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