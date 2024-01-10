Актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала в своем Инстаграм фото Народного артиста Украины Виталия Белоножко, отреагировав на его внезапный уход из жизни:
«R.I.P. Прощай, наш легендарный Виталий Белоножко!».
София Ротару, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчезла из медиапространства, не дает концертов и интервью, также прокомментировала трагическую новость:
«Виталий Белоножко. Светлая память…».
Виталий Белоножко скончался на 71-м году жизни.
О причинах смерти, а также деталях похорон не сообщают.
«Царство небесное. Такой красивый мужчина был...»,
«Человек с большим сердцем, с большой буквы.. Большая потеря для всей Украины.. Искренние соболезнования родным и близким»,
«Вечная память, они с женой очень хорошо пели»,
«Как жалко! Прекрасный певец был»,
«Светлая память. Царство Небесное. Соболезнования жене, родным, близким, слушателям... вы будете жить в песнях, в наших воспоминаниях», - отреагировали украинцы на трагическую новость.
Напомним, о смерти Народного артиста Виталия Белоножко стало известно 9 января.
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