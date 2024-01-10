Ольга Сумская, София Ротару и другие украинцы ошеломлены трагическим известием – не стало известного артиста, которого знали и любили.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала в своем Инстаграм фото Народного артиста Украины Виталия Белоножко, отреагировав на его внезапный уход из жизни:

«R.I.P. Прощай, наш легендарный Виталий Белоножко!».

София Ротару, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчезла из медиапространства, не дает концертов и интервью, также прокомментировала трагическую новость:

«Виталий Белоножко. Светлая память…».

Виталий Белоножко скончался на 71-м году жизни.

О причинах смерти, а также деталях похорон не сообщают.

«Царство небесное. Такой красивый мужчина был...»,

«Человек с большим сердцем, с большой буквы.. Большая потеря для всей Украины.. Искренние соболезнования родным и близким»,

«Вечная память, они с женой очень хорошо пели»,

«Как жалко! Прекрасный певец был»,

«Светлая память. Царство Небесное. Соболезнования жене, родным, близким, слушателям... вы будете жить в песнях, в наших воспоминаниях», - отреагировали украинцы на трагическую новость.

Напомним, о смерти Народного артиста Виталия Белоножко стало известно 9 января.

Последние новости Украины:

Ольга Сумская сообщила о большой потере.

Кроме того, сообщалось о гибели выдаючщейся актрисы - стала жертвой ракетного удара.

Также о трагедии с известным актером сообщил Святослав Вакарчук.