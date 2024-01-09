Зупинилося серце Народного артиста України, засновника і організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» зірки української естради.

Помер Віталій Білоножко, пише Politeka.net.

Про смерть Віталія Білоножка повідомляють його колеги зокрема Іво Бобул, а також Буринська міська рада на Сумщині, звідки родом артист:

«Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко».

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

За свою кар’єру Віталій Білоножко випустив шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

У 1999 році, разом з дружиною Народною артисткою України Світланою Білоножко став засновником Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець».

Смерть Віталія Білоножка приголомшила як його колег, так і звичайних українців:

«Вічна, світла пам'ять ,царство небесне Віталію Васильовичу»,

«Віталік… Невже це правда?»,

«Яке горе, біль... Світла пам'ять. Співчуття родині»,

«Царство небесне пану Віталію. Вічна пам’ять»,

«Співчуття Світлані. Він відчував. Голосове повідомлення мені місяць тому надіслав. По голосу чула ,що сумний ...»,

«Боже....Слів нема..Божечки...»,

«Який жах…. Мої співчуття Світлані та усій родині…».

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