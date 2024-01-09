Остановилось сердце Народного артиста Украины, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества «Мелодия двух сердец», звезды украинской эстрады.

Умер Виталий Белоножко, пишет Politeka.net.

О смерти Виталия Белоножко сообщают его коллеги, в частности, Иво Бобул, а также Буринский городской совет Сумской области, откуда родом артист:

«Сегодня пошел в засветы наш земляк, непревзойденный певец Мелодии двух сердец – Виталий Васильевич Белоножко».

Виталий Васильевич Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района на Сумщине.

За свою карьеру Виталий Белоножко выпустил шесть компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет.

В 1999 году вместе с женой Народной артисткой Украины Светланой Белоножко стал основателем Международного фестиваля семейного творчества «Мелодия двух сердец».

Смерть Виталия Белоножко ошеломила как его коллег, так и обычных украинцев:

«Вечная, светлая память, царство небесное Виталию Васильевичу»,

«Виталик… Неужели это правда?»,

«Какое горе, боль... Светлая память. Соболезнование семье»,

«Царство небесное господину Виталию. Вечная память»,

«Сочувствие Светлане. Он чувствовал. Голосовое сообщение мне месяц назад прислал. По голосу слышала, что грустный...»,

«Боже… Слов нет… Божечки…»,

"Какой кошмар…. Мои соболезнования Светлане и всей семье…».

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