На своїй сторінці в Instagram Святослав Вакарчук повідомив про загибель відомого українського актора та військовослужбовся Василя Кухарського.

"Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманного на фронті. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому…", – пише Святослав Вакарчук.

Вакарчук розповів, що познайомився із Василем Кухарським на зйомках кліпу гурту "Океан Ельзи" на пісню "Тримай", де актор виконав головну роль.

"Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата – це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці… Щирі співчуття родині, близьким. Вічна пам’ять герою Василю Кухарському", – наголосив Святослав Вакарчук.

Василь Кухарський знявся в десятках фільмів і серіалів, зокрема зіграв головну роль у фільмі "Максим Оса та золото Песиголовця". З перших днів повномасштабного вторгнення рф актор вступив до лав ЗСУ.

У вересні Василь Кухарський був важко поранений на фронті. 2 грудня акторові виповнилося 42 роки, але повернутися до життя герой так і не зміг, 7 грудня його не стало.

Українці в коментарях під постом Святослава Вакарчука також висловлюють свої співчуття:

"Вічна шана, подяка та памʼять Герою!!!Доземний уклін йому та його рідним!!!!😭😭😭😭Дай Боже сили і якнайбільше всього доброго та світлого, щоб допомогти рідним прожити це страшенне горе!";

"Сумно, боляче... кожен Герой- наш безцінний скарб! Вдячність за захист, відвагу, честь...Слава Герою та вічна пам'ять💛💙".

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