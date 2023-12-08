На своей странице в Instagram Святослав Вакарчук сообщил о гибели известного украинского актера и военнослужащего Василия Кухарского.

"Прекрасный актер, замечательный человек, мужественный воин. Василий скончался после тяжелого ранения, полученного на фронте. Любил его и уважал… Такая настоящая мужская энергия была в нем…", – пишет Святослав Вакарчук.

Вакарчук рассказал, что познакомился с Василием Кухарским на съемках клипа группы "Океан Эльзы" на песню "Тримай", где актер исполнил главную роль.

"Потом часто пересекались. И вот Василия не стало. Знаю, это не первая и, к сожалению, не последняя потеря этой страшной войны. Но каждая такая потеря – это чей-то папа, чей-то муж, чей-то сын, чей-то друг. Все они, как шрамы на нашем сердце… Искренние соболезнования семье, близким. Вечная память герою Василию Кухарскому", – подчеркнул Святослав Вакарчук.

Василий Кухарский снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе сыграл главную роль в фильме "Максим Оса и золото Песиголовца". С первых дней полномасштабного вторжения рф актер вступил в ряды ВСУ.

В сентябре Василий Кухарский был тяжело ранен на фронте. 2 декабря актеру исполнилось 42 года, но вернуться к жизни герой так и не смог, 7 декабря его не стало.

Украинцы в комментариях под постом Святослава Вакарчука также выражают свои соболезнования:

"Вечное уважение, благодарность и память Герою!!!Доземный поклон ему и его родным!!!!😭😭😭😭Дай Бог силы и больше всего доброго и светлого, чтобы помочь родным прожить это ужасное горе!";

"Грустно, больно... каждый Герой- наше бесценное сокровище! Благодарность за защиту, отвагу, честь...Слава Герою и вечная память💛💙".

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