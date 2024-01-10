Наступ окупантів не захлинувся, як про це повідомляють ЗМІ, жорстокі бої продовжуються і попереду ще більш складні місяці.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти, вбиваючи і калічачи цивільних. Під вогнем залишається і Авдіївка, де й досі є мирні мешканці.

Через морози життя в місті погіршилося ще більше, розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, Авдіївка не придатна до життя.

"Я завжди кажу, що місто живе, а люди в ньому виживають і це дійсно так", — зазначив Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

В місті вже немає жодної вцілілої будівлі.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков зазначив, що попереду важкі лютий і березень.

«Наступ окупантів не захлинувся, як про це вже поспішив повідомити BILD. Тимчасова тактична пауза повʼязана з тим, що ворог зализує рани та готує нові резерви для передислокації ближче до ЛБЗ, а також вплив мали новорічні свята. Ми зі свого боку наразі не можемо розпочати наступальну операцію через брак західної допомоги», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, у найближці тижні слід очікувати чергової активізації з боку ворога на Авдіївку, Купʼянськ-Вузловий та Часів Яр.

«Лютий-березень будуть дуже складними», - впевнений Мірошніков.

Нагадаємо, військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке раніше зазначив, що зимовий наступ Путіна провалився.

Росія, за словами аналітика, так само далека від захоплення Куп'янська в Харківській області та Авдіївки в Донецькій області. Із результатів — тисячі загиблих російських солдатів та понад 400 одиниць знищеної бойової техніки.

Стримувати новий наступ Україна зможе наскільки вистачить боєприпасів. А рф доведеться знову збирати резерви, щоб піти в черговий наступ.

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