Наступление оккупантов не захлебнулось, как об этом сообщают СМИ, жестокие бои продолжаются и впереди еще более сложные месяцы.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

Враг не прекращает обстреливать населенные пункты, убивая и калеча гражданских. Под огнем остается и Авдеевка, где до сих пор есть мирные жители.

Из-за морозов жизнь в городе ухудшилась еще больше, рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, Авдеевка не пригодна для жизни.

"Я всегда говорю, что город живет, а люди в нем выживают и это действительно так", — отметил Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

В городе уже нет ни одного уцелевшего здания.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что впереди тяжелые февраль и март.

«Наступление оккупантов не захлебнулось, как об этом уже поспешило сообщить BILD. Временная тактическая пауза связана с тем, что враг зализывает раны и готовит новые резервы для передислокации ближе к ЛБС, а также влияние новогодних праздников. Мы со своей стороны пока не можем начать наступательную операцию из-за нехватки западной помощи», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, в ближайшие недели следует ожидать очередную активизацию со стороны врага на Авдеевку, Купянск-Узловой и Часов Яр.

«Февраль-март будут очень сложными», – уверен Мирошников.

Напомним, военный обозреватель издания Billd Юлиан Репке ранее отметил, что зимнее наступление Путина провалилось.

Россия, по словам аналитика, так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области. Из результатов — тысячи погибших российских солдат и более 400 единиц уничтоженной боевой техники.

Сдерживать новое наступление Украина сможет, насколько хватит боеприпасов. А России придется снова собирать резервы, чтобы пойти в очередное наступление.

Последние новости Украины:

Назван город, за который могут начаться жестокие бои уже в ближайшее время.

Также сообщалось, возможно ли сейчас замораживание войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный сделал тревожное заявление.