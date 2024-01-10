Мужчине, подозреваемого в страшных преступлениях, всего 21 год. Оставшуюся жизнь он может провести за решеткой.

Подробности ужасных преступлений рассказали в Харьковской областной прокуратуре, пишет Politeka.net.

По данным следствия, в июле 2022 года обвиняемый, находясь в квартире по ул. Валентиновской в ​​Харькове в компании своих школьных знакомых, напал с ножом на одного из товарищей.

В момент нападения потерпевший сидел за столом на кухне. «Друг» ударил его ножом в шею.

"К счастью, мужчина выжил, а злоумышленника успели остановить гости", - рассказали в прокуратуре.

Но страшное событие не только не остановило негодяя, а только разожгло в нем жажду крови.

«Уже через два дня обвиняемый убил в квартире по ул. Метростроителей в Харькове свою 10-летнюю сестру, которая имела проблемы со здоровьем с детства, мать и 71-летнего дедушку. Он нанес всем трем множественные удары ножом. Убивал семью злоумышленник по очереди: сначала сестру, потом дедушку», - сообщили в прокуратуре жуткие подробности.

Последней жертвой убийцы стала родная мать.

После содеянного мужчина пытался быстро сбежать из квартиры.

«Перед совершением преступлений он слышал, как его мать вызвала такси. Он вышел на улицу, когда водитель приехал на место назначения», – говорят в прокуратуре.

Угрожая ножом, он отобрал автомобиль у водителя и уехал по городу.

Это привело к новой трагедии.

«Во время управления злоумышленник устроил ДТП — на месте погиб 52-летний мужчина, который в это время переходил дорогу по пешеходному переходу», - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. 21-летнему харьковчанину грозит пожизненное заключение – дело, наконец, передано в суд.

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