Кожен рік в Україні збільшується необхідний мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком. У 2024 році вимоги до страхового стажу зросли на один рік. Стало відомо, хто може вийти на пенсію у 2024 році. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

пенсія, субсидія, українці, виплати, робота, зарплата

Тепер, для отримання пенсії у цьому році, громадянам потрібно мати такий стаж:

  • у 60 років – 31 рік страхового стажу,
  • у 63 роки – 21 рік страхового стажу,
  • у 65 років – 15 років страхового стажу.

У 2023 році особи, які досягли 60 років і мали 30 років стажу, могли вийти на пенсію. Ті, у кого було понад 20 років стажу, мали можливість отримати пенсію у віці 63 роки.

Зауважте, що зростання вимог до наявності необхідного стажу пов'язане із реформою пенсійної системи, яка здійснюється з 2017 року. Кожного року вимоги до стажу збільшуються на 12 місяців.

Наприклад, до 2028 року українцям знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Варто зазначити, що українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Проте для уникнення припинення виплати пенсії, пенсіонерам слід інформувати органи Пенсійного фонду про будь-які зміни.

Внесення змін до пенсійної справи може стосуватися різних етапів пенсійного процесу і включати в себе дії та процедури, пов'язані з оновленням інформації, коригуванням документів або зміненою умовою отримання пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо, мінімальна пенсія більше 8 тисяч може бути отримана українцями.

Як писала Politeka, українці можуть втратити пенсії.

Також Politeka повідомляла, які виплати отримають 60-річні українці, у яких нема необхідного стажу.