З початку року вимоги для отримання пенсійних виплат стали ще жорсткішими. Тепер українцям доведеться працювати довше.

Кожен рік в Україні збільшується необхідний мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком. У 2024 році вимоги до страхового стажу зросли на один рік. Стало відомо, хто може вийти на пенсію у 2024 році. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Тепер, для отримання пенсії у цьому році, громадянам потрібно мати такий стаж:

у 60 років – 31 рік страхового стажу,

у 63 роки – 21 рік страхового стажу,

у 65 років – 15 років страхового стажу.

У 2023 році особи, які досягли 60 років і мали 30 років стажу, могли вийти на пенсію. Ті, у кого було понад 20 років стажу, мали можливість отримати пенсію у віці 63 роки.

Зауважте, що зростання вимог до наявності необхідного стажу пов'язане із реформою пенсійної системи, яка здійснюється з 2017 року. Кожного року вимоги до стажу збільшуються на 12 місяців.

Наприклад, до 2028 року українцям знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років.

Варто зазначити, що українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Проте для уникнення припинення виплати пенсії, пенсіонерам слід інформувати органи Пенсійного фонду про будь-які зміни.

Внесення змін до пенсійної справи може стосуватися різних етапів пенсійного процесу і включати в себе дії та процедури, пов'язані з оновленням інформації, коригуванням документів або зміненою умовою отримання пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо, мінімальна пенсія більше 8 тисяч може бути отримана українцями.

Як писала Politeka, українці можуть втратити пенсії.

Також Politeka повідомляла, які виплати отримають 60-річні українці, у яких нема необхідного стажу.