Очікується, що у січні ціни на деякі продукти зростуть. Йдеться про овочі та фрукти.

Українців попередили про здорожчання важливих овочів та фруктів. Так, у січні в Україні передбачається невелике підвищення цін на основні овочі та фрукти. Економіст Інна Сало зробила прогноз, які фрукти та овочі подорожчають.

За прогнозом Інни Сало, керівниці відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки", цінові зміни можуть відбутися наступним чином:

Капуста білокачанна: до 15 грн/кг (+6%).

Буряк: до 15,50 грн (+4%).

Морква: до 15 грн (+6%).

Картопля: до 22,50 грн (+1,5%).

Ріпчаста цибуля: до 18 грн/кг (+8%).

Ціни на фрукти також можуть підвищитися:

Яблука: до 19 грн/кг (+9%).

Виноград: до 205 грн/кг (+3%).

Щодо імпортованих фруктів, спостерігається некласична ситуація: пропозиція розширюється взимку, проте ціни в середньому можуть зростати на 3% через порушену логістику та здорожчання пального та доставки. Очікуються такі зміни:

Апельсини: до 80 грн/кг.

Лимони: до 72 грн/кг.

Банани: до 62 грн/кг.

Мандарини: до 65 грн/кг.

Зазначимо, що протягом 2023 року в Україні відбувалися коливання цін на яйця, а висока вартість може зберігтися до Великодня, після чого може початися зниження цін.

Джерело: "24 Канал".

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