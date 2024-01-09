Ожидается, что в январе цены на некоторые продукты возрастут. Речь идет об овощах и фруктах.

Украинцев предупредили о подорожании важных овощей и фруктов. Так, в январе в Украине предполагается небольшое повышение цен на основные овощи и фрукты. Экономист Инна Сало сделала прогноз, какие фрукты и овощи подорожают.

По прогнозу Инны Сало, руководитель отдела ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики", ценовые изменения могут произойти следующим образом:

Капуста белокочанная: до 15 грн/кг (+6%).

Свекла: до 15,50 грн. (+4%).

Морковь: до 15 грн. (+6%).

Картофель: до 22,50 грн (+1,5%).

Репчатый лук: до 18 грн/кг (+8%).

Цены на фрукты также могут повыситься:

Яблоки: до 19 грн/кг (+9%).

Виноград: до 205 грн/кг (+3%).

Относительно импортированных фруктов наблюдается неклассическая ситуация: предложение расширяется зимой, однако цены в среднем могут расти на 3% из-за нарушенной логистики и удорожания топлива и доставки. Ожидаются следующие изменения:

Апельсини: до 80 грн/кг.

Лимони: до 72 грн/кг.

Банани: до 62 грн/кг.

Мандарины: до 65 грн/кг.

Отметим, что в 2023 году в Украине происходили колебания цен на яйца, а высокая стоимость может сохраниться до Пасхи, после чего может начаться снижение цен.

Источник: "24 Канал".

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