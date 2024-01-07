З 9 по 26 січня 2024 року Товариства Червоного Хреста України відновлює реєстрацію на зимову грошову допомогу.

Громадяни України, що опинилися в складних життєвих обставинах, тепер можуть подати заявку не лише на гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, але й на грошову допомогу. Інформацію про початок реєстрації для отримання нових виплат оголосило Товариство Червоного Хреста України.

З 9 по 26 січня 2024 року Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України відновлює реєстрацію на зимову грошову допомогу для конкретних категорій внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області.

Цільову грошову допомогу отримають такі категорії осіб:

Особи з інвалідністю 1, 2, 3 груп, що стали інвалідами внаслідок війни, починаючи з 2014 року. Внутрішньо переміщені особи – багатодітні сім'ї (троє та більше дітей). Внутрішньо переміщені особи – особи з інвалідністю 1 та 2 груп. Внутрішньо переміщені особи – сім'ї із дітьми з інвалідністю до 18 років. Внутрішньо переміщені особи – самотні літні люди 65+. Внутрішньо переміщені особи – самотні матері/батьки. Внутрішньо переміщені люди похилого віку 70+.

Важливо зауважити, що кількість місць на отримання грошової допомоги обмежена. Для реєстрації на грошову допомогу необхідно мати при собі:

Паспорт (обов'язково); Ідентифікаційний код (обов'язково за наявності); Виписка про місце проживання (для осіб, які мають паспорт ID); Свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, одиноких батьків). Довідка ВПО (обов'язково) – з реєстрацією в Тернопільській області; Для осіб з інвалідністю – документ, що підтверджує інвалідність (довідка МСЕК або пенсійне посвідчення); Для одиноких людей похилого віку 65+ – документ, що підтверджує проживання одноосібно (довідка з громади або інший документ, що підтверджує самотність); Для одиноких матерів/батьків – документ, що підтверджує цю категорію; Банківські реквізити – обов'язково друковані.

Також Фонд повідомив, що якщо ви не встигли зареєструватись на грошову допомогу під час виїздів у громаду, ви зможете зробити це в Тернополі з 22 по 26 січня.

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