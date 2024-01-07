Громадяни України, що опинилися в складних життєвих обставинах, тепер можуть подати заявку не лише на гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, але й на грошову допомогу. Інформацію про початок реєстрації для отримання нових виплат оголосило Товариство Червоного Хреста України.
З 9 по 26 січня 2024 року Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України відновлює реєстрацію на зимову грошову допомогу для конкретних категорій внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області.
Цільову грошову допомогу отримають такі категорії осіб:
- Особи з інвалідністю 1, 2, 3 груп, що стали інвалідами внаслідок війни, починаючи з 2014 року.
- Внутрішньо переміщені особи – багатодітні сім'ї (троє та більше дітей).
- Внутрішньо переміщені особи – особи з інвалідністю 1 та 2 груп.
- Внутрішньо переміщені особи – сім'ї із дітьми з інвалідністю до 18 років.
- Внутрішньо переміщені особи – самотні літні люди 65+.
- Внутрішньо переміщені особи – самотні матері/батьки.
- Внутрішньо переміщені люди похилого віку 70+.
Важливо зауважити, що кількість місць на отримання грошової допомоги обмежена. Для реєстрації на грошову допомогу необхідно мати при собі:
- Паспорт (обов'язково);
- Ідентифікаційний код (обов'язково за наявності);
- Виписка про місце проживання (для осіб, які мають паспорт ID);
- Свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, одиноких батьків).
- Довідка ВПО (обов'язково) – з реєстрацією в Тернопільській області;
- Для осіб з інвалідністю – документ, що підтверджує інвалідність (довідка МСЕК або пенсійне посвідчення);
- Для одиноких людей похилого віку 65+ – документ, що підтверджує проживання одноосібно (довідка з громади або інший документ, що підтверджує самотність);
- Для одиноких матерів/батьків – документ, що підтверджує цю категорію;
- Банківські реквізити – обов'язково друковані.
Також Фонд повідомив, що якщо ви не встигли зареєструватись на грошову допомогу під час виїздів у громаду, ви зможете зробити це в Тернополі з 22 по 26 січня.
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