Граждане Украины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, теперь могут подать заявку не только на гуманитарную помощь в виде продуктов питания, но и на денежную помощь. Информацию о начале регистрации для получения новых выплат объявило Общество Красного Креста Украины.
С 9 по 26 января 2024 Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины возобновляет регистрацию на зимнюю денежную помощь для конкретных категорий внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области.
Целевую денежную помощь получат следующие категории лиц:
- Лица с инвалидностью 1, 2, 3 групп, ставших инвалидами в результате войны, начиная с 2014 года.
- Внутри перемещенные лица – многодетные семьи (трое и более детей).
- Внутри перемещенные лица – лица с инвалидностью 1 и 2 групп.
- Внутри перемещенные лица – семьи с детьми с инвалидностью до 18 лет.
- Внутри перемещенные лица – одинокие пожилые люди 65+.
- Внутри перемещенные лица – одинокие матери/родители.
- Внутри перемещены пожилые люди 70+.
Важно отметить, что количество мест на получение денежной помощи ограничено. Для регистрации на денежную помощь необходимо иметь при себе:
- Паспорт (обязательно);
- Идентификационный код (обязательно при наличии);
- Выписка о месте жительства (для лиц, имеющих паспорт ID);
- Свидетельства о рождении детей (для многодетных семей, детей с инвалидностью, одиноких родителей).
- Справка ВПЛ (обязательно) – с регистрацией в Тернопольской области;
- Для лиц с инвалидностью – документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭК или пенсионное удостоверение);
- Для одиноких пожилых людей 65+ – документ, подтверждающий проживание единолично (справка из общины или другой документ, подтверждающий одиночество);
- Для одиноких матерей/родителей – документ, подтверждающий эту категорию;
- Банковские реквизиты – обязательно печатные.
Также Фонд сообщил, что если вы не успели зарегистрироваться на денежную помощь при выезде в общину, вы сможете сделать это в Тернополе с 22 по 26 января.
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