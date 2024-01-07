С 9 по 26 января 2024 года Общество Красного Креста Украины возобновляет регистрацию на зимнюю денежную помощь.

Граждане Украины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, теперь могут подать заявку не только на гуманитарную помощь в виде продуктов питания, но и на денежную помощь. Информацию о начале регистрации для получения новых выплат объявило Общество Красного Креста Украины.

С 9 по 26 января 2024 Тернопольская областная организация Общества Красного Креста Украины возобновляет регистрацию на зимнюю денежную помощь для конкретных категорий внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области.

Целевую денежную помощь получат следующие категории лиц:

Лица с инвалидностью 1, 2, 3 групп, ставших инвалидами в результате войны, начиная с 2014 года. Внутри перемещенные лица – многодетные семьи (трое и более детей). Внутри перемещенные лица – лица с инвалидностью 1 и 2 групп. Внутри перемещенные лица – семьи с детьми с инвалидностью до 18 лет. Внутри перемещенные лица – одинокие пожилые люди 65+. Внутри перемещенные лица – одинокие матери/родители. Внутри перемещены пожилые люди 70+.

Важно отметить, что количество мест на получение денежной помощи ограничено. Для регистрации на денежную помощь необходимо иметь при себе:

Паспорт (обязательно); Идентификационный код (обязательно при наличии); Выписка о месте жительства (для лиц, имеющих паспорт ID); Свидетельства о рождении детей (для многодетных семей, детей с инвалидностью, одиноких родителей). Справка ВПЛ (обязательно) – с регистрацией в Тернопольской области; Для лиц с инвалидностью – документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭК или пенсионное удостоверение); Для одиноких пожилых людей 65+ – документ, подтверждающий проживание единолично (справка из общины или другой документ, подтверждающий одиночество); Для одиноких матерей/родителей – документ, подтверждающий эту категорию; Банковские реквизиты – обязательно печатные.

Также Фонд сообщил, что если вы не успели зарегистрироваться на денежную помощь при выезде в общину, вы сможете сделать это в Тернополе с 22 по 26 января.

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