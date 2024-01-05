Українців попереджають про нову небезпеку і що потрібно зробити, щоб зберегти здоров’я, а у деяких випадках життя.

Термінове попередження зробила Київська обласна військова адміністрація, пише Politeka.net.

Підкреслюється, що на Київщині спостерігаються небезпечні метеорологічні явища.

За попередженням Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 січня та протягом доби 6 січня на дорогах ожеледиця.

Оголошено І рівень небезпечності

«Будьте уважні й обережні під час пересування в негоду», - закликали в КМВА мешканців і гостей області.

Зазначимо, за даними синоптиків, із 7-го січня в Україну почне заходити знову арктичний холод, найсильніші морози найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині.

«Проте вже з 11-го січня знову температура повітря почне підвищуватися», - повідомляла відома синоптикиня Наталка Діденко.

Діденко уточнювала, що дощ та мокрий сніг 6-го січня пройдуть у західних та північних областях

«У Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом, вдень близько нуля.

7-8-9 січня в Україні - ускладнення погодних умов!», -розповіла Діденко.

За її словами, очікується похолодання вдень до -8-12 градусів, вночі до -10-17, на півночі місцями до -18-22 градусів, а в центрі, на заході, сході та в південній частині - сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер!

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