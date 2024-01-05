Украинцев предупреждают о новой опасности и что нужно сделать, чтобы сохранить здоровье, а в некоторых случаях жизнь.

Срочное предупреждение сделала Киевская областная военная администрация, пишет Politeka.net.

Подчеркивается, что в Киевской области наблюдаются опасные метеорологические явления.

По предупреждению Укргидрометцентра, в ближайшее время с содержанием до конца суток 5 января и в течение суток 6 января на дорогах гололедица.

Объявлен I уровень опасности

"Будьте внимательны и осторожны во время передвижения в непогоду", - призвали в КГВА жителей и гостей области.

Отметим, по данным синоптиков, с 7 января в Украину начнет заходить снова арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны в Сумской и Черниговской областях.

«Однако уже с 11 января снова температура воздуха начнет повышаться», - сообщала известная синоптик Наталья Диденко.

Диденко уточняла, что дождь и мокрый снег 6 января пройдут в западных и северных областях

«В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом, днем ​​около нуля.

7-8-9 января в Украине - усложнение погодных условий!», -рассказала Диденко.

По ее словам, ожидается похолодание днем ​​до -8-12 градусов, ночью до -10-17, на севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и в южной части - снег, мокрый снег. юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер!

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