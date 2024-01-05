Суспільство Червоного Хреста України повідомило, що з 9 по 26 січня 2024 року проводитиметься реєстрація на зимову грошову допомогу.

В одній з областей України здійснюється збір даних для надання різнобічної грошової допомоги, аби допомогти громадянам отримати необхідні виплати. Процедуру подачі заявок та отримання грошової допомоги пояснило товариство Червоного Хреста України.

Товариство Червоного Хреста України в Тернопільській області повідомило, що з 9 по 26 січня 2024 року буде проводитися реєстрація на зимову грошову допомогу для переселенців.

Грошова допомога Червоного Хреста призначена для підтримки переселенців із різними категоріями вразливості. Грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю будь-якої групи, отриманою внаслідок війни з 2014 року, сім'ї з трьома і більше дітьми, особи з інвалідністю 1 і 2 груп, сім'ї з дітьми з інвалідністю до 18 років, самотні літні люди віком старше 65 років і батьки-одинаки.

Для отримання грошоіої допомоги необхідно пред'явити оригінали наступних документів: паспорт, ІПН, виписка про місце проживання, свідоцтва про народження дітей, довідка ВПО з реєстрацією в Тернопільській області, документ, що підтверджує наявність інвалідності (довідка МСЕК або пенсійне посвідчення), документ, що підтверджує самотнє проживання для людей 65+, документ, що підтверджує статус батьків-одинаків, банківські реквізити у друкованому вигляді.

Виїзди для реєстрації на отримання грошової допомоги будуть проводитися з 9 по 15 січня 2024 року до громад Чортківського району. Контактні номери телефонів для отримання додаткової інформації: +380 (67) 303 94 88, +380 (67) 105 12 88, +380 (50) 020 67 90.

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