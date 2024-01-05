Общество Красного Креста Украины сообщило, что с 9 по 26 января 2024 года будет проводиться регистрация на зимнюю денежную помощь.

В одной из областей Украины осуществляется сбор данных для предоставления разносторонней денежной помощи, чтобы помочь гражданам получить необходимые выплаты. Процедуру подачи заявок и получение денежной помощи объяснило сообщество Красного Креста Украины.

Общество Красного Креста Украины в Тернопольской области сообщило, что с 9 по 26 января 2024 г. будет проводиться регистрация на зимнюю денежную помощь для переселенцев.

Денежная помощь Красного Креста предназначена для поддержки переселенцев с разными категориями уязвимости. Денежную помощь могут получить лица с инвалидностью любой группы, полученной в результате войны с 2014 года, семьи с тремя и более детьми, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, семьи с детьми с инвалидностью до 18 лет, одинокие пожилые люди старше 65 лет и родители-одиночки.

Для получения денежной помощи необходимо предъявить оригиналы следующих документов: паспорт, ИНН, выписка о месте жительства, свидетельства о рождении детей, справка ВПЛ с регистрацией в Тернопольской области, документ, подтверждающий наличие инвалидности (справка МСЭК или пенсионное удостоверение), документ, подтверждающий одинокое проживание для людей 65+, документ, подтверждающий статус родителей-одиночек, банковские реквизиты в печатном виде.

Выезды для регистрации на получение денежной помощи будут проводиться с 9 по 15 января 2024 в общины Чортковского района. Контактные телефонные номера для получения дополнительной информации: +380 (67) 303 94 88, +380 (67) 105 12 88, +380 (50) 020 67 90.

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